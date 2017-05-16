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В Сингапуре открыт автомат по продаже подержанных автомобилей премиум-класса
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17 Мая 2017 15:10

В Сингапуре открыт автомат по продаже подержанных автомобилей премиум-класса

Это 15-этажное здание, на каждом - автомобили. Одновременно здесь вмещаются 60 машин. Принцип работы автомата такой же, как у аппаратов по продаже игрушек или сладостей. На первом этаже покупатели могут выбрать интересующую модель, все фотографии и характеристики которой расположены на сенсорном экране. Покупка оформляется там же, после чего автомобиль спускается прямо к новому владельцу. Денежные средства списываются со счета покупателя лишь через семь дней, чтобы владелец успел полноценно протестировать приглянувшееся транспортное средство. Таким образом можно приобрести автомобили Bentley, Ferrari, Lamborghini.

  

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