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В Швейцарии выясняют причины крупной железнодорожной аварии
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23 Марта 2017 12:08

В Швейцарии выясняют причины крупной железнодорожной аварии

Поезд Милан - Базель сошел с рельсов на выезде со станции Люцерн, несколько вагонов перевернулись. По предварительным данным, пострадали семь человек, пятерым понадобилась госпитализация. Всего в поезде находилось около 160 пассажиров. Их отвезли в пункты назначения на автобусах. На месте уже работают следователи.  

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