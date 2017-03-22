RSS В мире

23 Марта 2017 12:08

В Швейцарии выясняют причины крупной железнодорожной аварии

Поезд Милан - Базель сошел с рельсов на выезде со станции Люцерн, несколько вагонов перевернулись. По предварительным данным, пострадали семь человек, пятерым понадобилась госпитализация. Всего в поезде находилось около 160 пассажиров. Их отвезли в пункты назначения на автобусах. На месте уже работают следователи.