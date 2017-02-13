В Швейцарии подводят итоги воскресного референдума

13 Февраля 2017 07:14

За облегчение получения гражданства внуками мигрантов проголосовали более 60% населения против 39. Ранее для того, чтобы получить гражданство в Швейцарии, мигранту в третьем поколении необходимо было подать ходатайство об упрощенной натурализации лишь до того, как им исполнилось 25 лет. Обратившийся должен был доказать, что у него есть вид на жительство особой категории и он как минимум 5 лет проходил обучение в местной школе. Родители кандидата должны проживать в стране не менее 10 лет.