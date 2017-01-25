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В Швеции трое мужчин арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала
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26 Января 2017 09:04

В Швеции трое мужчин арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала

Вся сцена транслировалась в прямом эфире на Facebook. За инцидентом наблюдали не менее 60 человек. Полиция пока не разглашает гражданство и происхождение задержанных. На момент, когда в квартиру прибыла полиция, насильники снимали уже второе видео.  

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