В Швеции продолжается расследование обстоятельств теракта в центре Стокгольма

8 Апреля 2017 15:00

Стало известно, что полиция не подтвердила наличие бомбы в грузовике, сбившем 19 человек. Ранее сообщалось, что взрывное устройство было найдено в кабине транспортного средства при обыске.

Между тем шведская полиция предполагает, что водителем грузовика являлся один из двоих задержанных накануне. Это 39-летний выходец из Узбекистана. Он был одет так же, как подозреваемый злоумышленник, чья фотография была опубликована почти сразу после атаки. У него были ссадины, а на одежде нашли осколки стекла. Кроме того, мужчина сам заявил, что причастен к теракту, и не скрывал свои симпатии к боевикам "Исламского государства".

Появилось и видео атаки. На кадрах грузовик на огромной скорости сбивает людей на улице Дроттнинггатан. Машина проехала всего 550 метров, после чего врезалась в здание торгового центра "Ахленс Молл". По последним данным, в результате атаки погибли 4 человека, 15 получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы делятся пережитым.