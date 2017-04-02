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В Швеции попал в аварию автобус со школьниками
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2 Апреля 2017 15:01

В Швеции попал в аварию автобус со школьниками

Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось недалеко от города Свег в центральной части страны. В салоне находились 52 ребенка и 6 сопровождающих. 3 человека погибли, 6 получили тяжелые травмы, 19 - травмы средней тяжести и 31 - легкие повреждения, сообщили врачи больницы Эстерсунда. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.

  

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