В Швеции попал в аварию автобус со школьниками

2 Апреля 2017 15:01

Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось недалеко от города Свег в центральной части страны. В салоне находились 52 ребенка и 6 сопровождающих. 3 человека погибли, 6 получили тяжелые травмы, 19 - травмы средней тяжести и 31 - легкие повреждения, сообщили врачи больницы Эстерсунда. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.