В Швеции эвакуирован аэропорт Гетеборга

23 Мая 2017 07:04

Причина - подозрительная сумка. В радиусе 200 метров от опасного предмета были установлены ограждения. Охрана несколько раз объявила о находке по громкой связи, но хозяин так и не появился. Вылеты не отменяли, но задержка рейсов может составить до 2 часов. При этом для самолетов, прибывающих в Гетэборг, аэропорт работает в штатном режиме. В итоге тревога оказалось ложной.