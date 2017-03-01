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1 Марта 2017 09:05

В штате Алабама автомобиль врезался в участников праздничного шествия

В американском штате Алабама автомобиль врезался в участников праздничного шествия на карнавале "Марди Гра". Травмы получили 11 человек, трое из них - в критическом состоянии. Сразу после инцидента мероприятия остановили. К слову, праздник "Марди Гра" - "жирный вторник", аналог Масленицы. В США самые массовые и пышные празднования проходят в Новом Орлеане.