В мире
21 Февраля 2017 12:04
В штаб-квартире "Национального фронта" в пригороде Парижа прошел обыск
Полиция расследует дело о фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии Марин Ле Пен. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством считает, что политик должна возместить в казну 340 тысяч евро. Сама глава "Национального фронта" все обвинения отрицает.
Напомним, Марин Ле Пен - кандидат на пост президента Франции. Опросы показывают, что она является фаворитом в первом туре - за нее готовы проголосовать 26% избирателей.
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