В штаб-квартире "Национального фронта" в пригороде Парижа прошел обыск

21 Февраля 2017 12:04

Полиция расследует дело о фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии Марин Ле Пен. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством считает, что политик должна возместить в казну 340 тысяч евро. Сама глава "Национального фронта" все обвинения отрицает.

Напомним, Марин Ле Пен - кандидат на пост президента Франции. Опросы показывают, что она является фаворитом в первом туре - за нее готовы проголосовать 26% избирателей.