В штаб-квартире Национального фронта Марин Ле Пен прошел обыск

21 Февраля 2017 19:09

Полиция расследует дело о фиктивном трудоустройстве двух помощников кандидата в президенты Франции. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством считает, что политик должна вернуть в казну 340 тысяч евро. Такая сумма была выплачена помощникам Ле Пен в качестве зарплаты. Сама глава Национального фронта все обвинения отрицает. Согласно опросам, у Ле Пен есть все шансы одержать победу в первом туре апрельских выборов. Но во втором раунде, как предполагается, националистка уступит экс-министру экономики Эммануэлю Макрону.

К слову, сегодня Ле Пен оказалась в центре еще одного скандала - на этот раз с религиозным уклоном. В ходе визита в Ливан она отказалась надевать платок перед встречей с верховным муфтием этой страны. При этом в заявлении пресс-службы муфтия отмечается, что лидера французских ультраправых заранее предупредили о требовании прийти на переговоры с покрытой головой. Встреча в итоге не состоялась.