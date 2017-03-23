В северные и центральные регионы Испании вернулась зима

24 Марта 2017 08:02

Столбики термометров этой ночью опустились до минусовой температуры. А все вокруг покрыл плотный слой снега. Похолодание принесло в регион и сильные ветра. Впрочем, жители этих испанских районов не унывают. Дети вновь достали санки, а взрослые делятся зимними фото в социальных сетях. Отметим, что еще на прошлой неделе в северных и центральных районах Испании столбики термометров достигали отметки плюс 20 градусов.