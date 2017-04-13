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В Сеуле эвакуируют здание компании Samsung
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14 Апреля 2017 08:06

В Сеуле эвакуируют здание компании Samsung

Из Сеула только что пришли сообщения об эвакуации в здании компании Samsung. Причиной стала угроза взрыва. Сейчас в помещении работают полицейские и саперы - они проверяют информацию о заложенной бомбе. При этом прессе не сообщают, о каком именно офисе Samsung идет речь. В южном районе Сеула их несколько.

  

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