В Сеуле эвакуируют здание компании Samsung

14 Апреля 2017 08:06

Из Сеула только что пришли сообщения об эвакуации в здании компании Samsung. Причиной стала угроза взрыва. Сейчас в помещении работают полицейские и саперы - они проверяют информацию о заложенной бомбе. При этом прессе не сообщают, о каком именно офисе Samsung идет речь. В южном районе Сеула их несколько.