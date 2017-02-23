В Сети появился компромат на CNN

24 Февраля 2017 09:02

Американский журналист и активист Джеймс О'Киф выложил на свой сайт Project Veritas 220 часов записей переговоров сотрудников телеканала. Они были тайно сделаны анонимным источником в 2009 году в штаб-квартире CNN в Атланте. По данным журналиста, материалы содержат ошибки и подтасовки фактов, которые допускало ведущее американское средство массовой информации. О'Киф на своей странице в Twitter уже написал, что информация о публикации дошла до президента США Дональда Трампа, который сказал, что это круто.