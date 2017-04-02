В Сербии в разгаре голосование на президентских выборах

2 Апреля 2017 15:04

Наблюдатели отмечают высокую явку. Всего в стране зарегистрировано 6 миллионов 700 тысяч избирателей. Главная интрига кампании - удастся ли фавориту гонки, премьеру Александру Вучичу, победить в первом туре. Согласно последним опросам, его готовы поддержать 54 процента избирателей. На втором месте экс-омбудсмен Саша Янкович. Его рейтинг немногим менее 13-ти процентов. Всего же в гонке участвуют 11 кандидатов.