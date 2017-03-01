В Сербии в городе Крагуевац взорвались боеприпасы

1 Марта 2017 12:04

В Сербии на оборонном ремонтно-техническом заводе взорвались боеприпасы.

Инцидент произошел в городе Крагуевац. Первый взрыв произошел на объекте, где шел демонтаж боеприпасов, потом огонь перекинулся на соседний объект, и прогремел второй взрыв. В результате один человек погиб, трое пропали без вести, 25 ранены. Позже стало известно, что трое пропавших живы и прячутся от огня в одном из бункеров предприятия. На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники завода.