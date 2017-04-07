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В Сербии потерпел крушение учебно-боевой самолет
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7 Апреля 2017 19:07

В Сербии потерпел крушение учебно-боевой самолет

Оба пилота погибли. Это случилось на юго-западе от столицы - Белграда. По словам очевидцев, легкий штурмовик перед падением шел на низкой высоте. Пилоты выполняли регулярный пятничный тренировочный полет. Причины катастрофы предстоит выяснить.

  

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