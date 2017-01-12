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В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа
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11 Января 2017 15:10

В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа

10 человек пострадали  в результате взрыва газа  в многоэтажке в Саратове. Сейчас жильцы дома эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения. По предварительным данным, взрыв произошел на третьем этаже. Предположительная причина - утечка газа.

  

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