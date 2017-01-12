В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа

11 Января 2017 15:10

10 человек пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове. Сейчас жильцы дома эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения. По предварительным данным, взрыв произошел на третьем этаже. Предположительная причина - утечка газа.