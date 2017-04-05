В Санкт-Петербурге задержаны шесть подозреваемых в связях с террористами

5 Апреля 2017 12:09

В Санкт-Петербурге задержаны шесть выходцев из республик Средней Азии. Их подозревают в связях с террористами. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Кроме того, стали известны подробности об исполнителе теракта. Уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга, не был религиозным фанатиком. По словам его дяди, парень работал в автомастерской, регулярно посещал мечеть, но не был экстремистом. Ничего подозрительного сыщики не нашли и во время обыска квартиры Джалилова. Это указывает на возможных сообщников, которые передали ему взрывчатку. Для допроса прибыли ближайшие родственники подозреваемого.

Напомним, во время теракта в метро Петербурга погибли 14 человек, более 50-ти ранены. В городе на Неве продолжается трехдневный траур.