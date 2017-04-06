В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежено взрывное устройство

6 Апреля 2017 12:02

Новость последнего часа. В Санкт-Петербурге в жилом доме, из которого заблаговременно эвакуировали жильцов, было обезврежено взрывное устройство. Об этом сообщил сегодня глава администрации Невского района города Константин Серов. Сейчас угрозы взрыва уже нет.

Жители начинают возвращаться. Между тем сегодня в Петербурге третий день траура по погибшим в подземке. Пройдут первые похороны жертв теракта. Все вопросы по организации траурных мероприятий взяли на себя администрации регионов. Тем временем Следственный комитет проверяет информацию о том, что Акбаржон Джалилов, которого подозревают в организации взрыва, обучался в рядах "Исламского государства". По данным информагентства ТАСС, Джалилов долгое время находился за рубежом, и вполне мог пройти обучение в одном из лагерей в Сирии, где готовят экстремистов. Суд Петербурга сегодня решит вопрос об аресте восьмерых подозреваемых в содействии террористам. По версии следствия, с 2015 года они вербовали жителей Северной столицы и вовлекали их в деятельность радикальных группировок.