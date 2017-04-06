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В Санкт-Петербурге - третий день траура по погибшим в результате теракта в метро
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6 Апреля 2017 19:04

В Санкт-Петербурге - третий день траура по погибшим в результате теракта в метро

Полиция продолжает работать в усиленном режиме. Так, этим утром в ходе очередного рейда было обнаружено самодельное взрывное устройство в квартире, где проживали выходцы из Средней Азии. Дом на Товарищеском проспекте был полностью оцеплен, экстренно эвакуировали жильцов двух подъездов. Троих мужчин вывели в наручниках. Точно известно, что они не были хозяевами подозрительной квартиры. Бомбу обезвредили и ликвидировали. Опрос свидетелей продолжается.

Чуть позже произошел новый инцидент. Однако, как позже выяснилось, он не имел ничего общего со спланированной атакой. В доме по проспекту Солидарности обрушилась внешняя кладка. Кирпичи с грохотом рухнули прямо на припаркованный автомобиль. Многие приняли инцидент за взрыв. Однако глава администрации Невского района рассказал СМИ, что причина обрушения - некачественный ремонт. Никто в результате инцидента не пострадал.

  

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