В Санкт-Петербурге продолжается трехдневный траур

5 Апреля 2017 07:01

Там в понедельник в метро прогремел взрыв на станции "Технологический институт".

Теракт совершил уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который имел российское гражданство и был завербован исламистами. В его доме прошел обыск. Подозрительных предметов не нашли, что указывает на возможных сообщников у боевика, которые могли снабдить Джалилова взрывчаткой. Во время теракте в Петербурге погибли 14 человек, более 50-ти ранены.

Вместе с россиянами скорбит весь мир. Останкинская телебашня в полночь погасила огни. Перестала гореть ночная иллюминация в Париже на Эйфелевой башне. Накануне Дворец культуры в Дрездене и достопримечательности Белграда были подсвечены в цвета российского флага. Неравнодушные европейцы выразили солидарность братскому народу, который после теракта в Петербурге проходит через тяжелые испытания.