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7 Апреля 2017 19:10

В Санкт-Петербурге продолжается расследование по делу о теракте в метро

Задержаны 8 подозреваемых. Шесть из них находились в Петербурге, двое - в Москве. Во время обысков у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное тому, которое нашли в метро вскоре после взрыва. Открытым остается вопрос, кто заложил вторую бомбу, которую удалось оперативно обезвредить на станции "Площадь Восстания". Минздрав сообщает, что в крайне тяжелом состоянии остается одна пострадавшая. 51 пациент - в стационарах. Завтра в Северной столице состоится митинг, посвященный борьбе с терроризмом.