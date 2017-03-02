В Сан-Паулу горел квартал трущоб

2 Марта 2017 12:10

В самом густонаселенном бразильском городе Сан-Паулу горел квартал трущоб. О причинах возгорания не сообщают. Одному человеку понадобилась госпитализация. В фавеле в основном деревянные постройки, и огонь охватил их моментально. Свои дома пришлось покинуть сотням человек. Им придется самостоятельно восстанавливать свои жилища. В общей сложности было уничтожено более 50 домов.