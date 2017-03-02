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В Сан-Паулу горел квартал трущоб
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2 Марта 2017 12:10

В Сан-Паулу горел квартал трущоб

В самом густонаселенном бразильском городе Сан-Паулу горел квартал трущоб. О причинах возгорания не сообщают. Одному человеку понадобилась госпитализация. В фавеле в основном деревянные постройки, и огонь охватил их моментально. Свои дома пришлось покинуть сотням человек. Им придется самостоятельно восстанавливать свои жилища. В общей сложности было уничтожено более 50 домов.

  

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