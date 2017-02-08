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В самопровозглашенной ДНР погиб командир батальона ополченцев Гиви
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8 Февраля 2017 12:05

В самопровозглашенной ДНР погиб командир батальона ополченцев Гиви

В момент гибели Михаил Толстых находился в своем кабинете на базе отряда. По разным данным, в помещении произошел взрыв или это был выстрел из реактивного огнемета "Шмель". Возникший после атаки пожар уже потушен. Известно, что на Толстых несколько раз совершали покушения. Сейчас на месте работает следственная группа. Прокуратура уже вышла на след вероятных преступников. В самопровозглашённой ДНР усилены меры безопасности.

 

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