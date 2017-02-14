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В Румынию прибыли десятки танков и полтысячи солдат из США
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15 Февраля 2017 08:03

В Румынию прибыли десятки танков и полтысячи солдат из США

Десятки танков и полтысячи солдат из США прибыли на военно-воздушную базу в Румынии. Контингент перебросили для обеспечения безопасности восточного крыла НАТО. Американские военные пробудут в Румынии 9 месяцев и проведут совместные учения с местными солдатами. Вскоре на базу доставят штурмовые бронетранспортеры и самоходные гаубицы. По данным местных СМИ, маневры начнутся через месяц.

  

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