В Румынию прибыли десятки танков и полтысячи солдат из США

15 Февраля 2017 08:03

Десятки танков и полтысячи солдат из США прибыли на военно-воздушную базу в Румынии. Контингент перебросили для обеспечения безопасности восточного крыла НАТО. Американские военные пробудут в Румынии 9 месяцев и проведут совместные учения с местными солдатами. Вскоре на базу доставят штурмовые бронетранспортеры и самоходные гаубицы. По данным местных СМИ, маневры начнутся через месяц.