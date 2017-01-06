9 Января 2017 15:02

Из-за морозов и снегопадов в горных регионах Сербии отрезанными от мира оказались более сотни населенных пунктов. В ряде регионов нет электричества. Замерзают там и мигранты: около тысячи человек отказались размещаться в центрах по приему беженцев, опасаясь высылки в Македонию. Они вынуждены греться у костров. На улице же - минус 20.

Из-за морозов в Румынии впервые за 5 лет начало замерзать Черное море. Пляжи засыпаны снегом. Частично замерз и Дунай. Приостановлено паромное сообщение с Болгарией.