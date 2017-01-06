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В Румынии впервые за 5 лет начало замерзать Черное море
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9 Января 2017 15:02

В Румынии впервые за 5 лет начало замерзать Черное море

Из-за  морозов  и снегопадов в горных регионах Сербии  отрезанными от мира оказались более сотни населенных пунктов. В ряде регионов нет электричества. Замерзают там и мигранты: около тысячи человек отказались размещаться в центрах по приему беженцев, опасаясь высылки в Македонию. Они вынуждены греться у костров. На улице же - минус 20.

Из-за морозов в Румынии  впервые за 5 лет  начало замерзать Черное море. Пляжи  засыпаны снегом.  Частично замерз и Дунай.  Приостановлено паромное сообщение с  Болгарией.

 

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