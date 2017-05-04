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В Румынии возобновились акции протеста против помилования коррупционеров
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4 Мая 2017 19:15

В Румынии возобновились акции протеста против помилования коррупционеров

Митинги прошли в Бухаресте, Констанце и других городах. Сотни демонстрантов вышли с румынскими флагами, а также флагами НАТО и ЕС в руках, выкрикивая: "Мы должны защищать страну от воров!". Протесты вспыхнули вскоре после того, как юридическая комиссия Сената Румынии одобрила законопроект о помиловании части коррупционеров. В целом законопроект еще не принят в парламенте.   

  

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