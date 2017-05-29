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В Румынии сегодня закрыты все аэропорты
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30 Мая 2017 09:03

В Румынии сегодня закрыты все аэропорты

Правда, причина не в погодных аномалиях. Забастовкой закончились переговоры профсоюзов местных авиадиспетчеров с Министерством транспорта. Представители авиакомпаний требуют получения компенсации в размере 60 зарплат при досрочном выходе на пенсию. Согласно румынским законам, во время забастовки авиадиспетчеры обязаны обеспечить безопасность трети полетов над территорией страны. Каждый день в небе Румынии пролетают около 3 000 авиалайнеров.

 

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