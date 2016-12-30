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В Румынии прошел предновогодний фестиваль "медвежьих плясок"
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31 Декабря 2016 15:20

В Румынии прошел предновогодний фестиваль "медвежьих плясок"

Местные жители, надев настоящие шкуры косолапых, прошлись по улицам, символически отгоняя злых духов. Шествие сопровождали музыканты. Поверье, которому уже более века, гласит: чем масштабнее будет парад, тем больше изобилия и богатства принесет новый год.
 

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