В Румынии прошел предновогодний фестиваль "медвежьих плясок"

31 Декабря 2016 15:20

Местные жители, надев настоящие шкуры косолапых, прошлись по улицам, символически отгоняя злых духов. Шествие сопровождали музыканты. Поверье, которому уже более века, гласит: чем масштабнее будет парад, тем больше изобилия и богатства принесет новый год.