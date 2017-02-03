В Румынии не прекращаются протесты против амнистии

3 Февраля 2017 09:03

На улицы городов вышли 140 000 человек. Только в Бухаресте собралось более 30 000 митингующих. Масштабные акции в стране продолжаются уже более 10 дней. Люди выступают против внесения изменений в Уголовный кодекс и объявления массовой амнистии. Демонстранты опасаются, что на свободе могут оказаться опасные преступники и коррумпированные политики. Премьер страны уже заявил, что отменять принятые поправки не станет, и подчеркнул, что лица, осужденные за насилие и тяжкие преступления, останутся за решеткой.