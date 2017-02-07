В Румынии не прекращаются протесты

7 Февраля 2017 15:03

Негодование населения вызвали поправки в Уголовный кодекс, согласно которым планировалось амнистировать ряд чиновников-коррупционеров. В связи с массовыми демонстрациями правительство страны отказалось от изменений, однако активисты продолжают ежедневно собираться на улицах и требуют отставки премьера. В связи с политическим кризисом президент Румынии обратился к парламенту. Клаус Йоханнис призвал правительство, как можно скорее упорядочить Уголовный кодекс страны.