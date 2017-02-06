В Румынии не прекращаются акции протеста

6 Февраля 2017 07:08

В Бухаресте около полумиллиона человек вышли на улицы с требованием отставки правительства. Напомним, ранее власти отменили указ о массовой амнистии, которая и стала причиной беспорядков. Участники демонстраций полагают, что эти меры будут на руку коррумпированным чиновникам и политикам. Тем не менее акции не прекращаются. Их называют самыми масштабными за последние 25 лет.