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В Румынии не прекращаются акции протеста
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6 Февраля 2017 07:08

В Румынии не прекращаются акции протеста

В Бухаресте около полумиллиона человек вышли на улицы с требованием отставки правительства. Напомним, ранее власти отменили указ о массовой амнистии, которая и стала причиной беспорядков. Участники демонстраций полагают, что эти меры будут на руку коррумпированным чиновникам и политикам. Тем не менее акции не прекращаются. Их называют самыми масштабными за последние 25 лет. 

  

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