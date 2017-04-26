В российской столице проходит 6 международная конференция по безопасности

26 Апреля 2017 15:07

В форуме принимают участие 85 государств, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из основных тем, как и в прошлом году, остается борьба с международным терроризмом. На пленарных заседаниях будут названы предложения по укреплению международной и региональной безопасности. В ходе конференции предусмотрено выступление главы белорусского оборонного ведомства Андрея Равкова с докладом на тему "Европейская безопасность: белорусское видение перспектив", а также доведение позиции нашей страны по вопросам повестки дня заседания.