Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В российской столице проходит 6 международная конференция по безопасности
В мире
RSS
В российской столице проходит 6 международная конференция по безопасности
Скачать Поделиться

26 Апреля 2017 15:07

В российской столице проходит 6 международная конференция по безопасности

В форуме принимают участие 85 государств, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из основных тем, как и в прошлом году, остается борьба с международным терроризмом. На пленарных заседаниях будут названы предложения по укреплению международной и региональной безопасности. В ходе конференции предусмотрено выступление главы белорусского оборонного ведомства Андрея Равкова с докладом на тему "Европейская безопасность: белорусское видение перспектив", а также доведение позиции нашей страны по вопросам повестки дня заседания.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =