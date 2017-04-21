В российском городе Лебедянь улицы превратились в газированные реки

25 Апреля 2017 21:19

Несколько десятков тонн сладких напитков потекло прямо в Дон. Авария произошла на одном из крупнейших производств компании "Пепсико". На территории комплекса обрушилась кровля одного из складских помещений. Фирма выпускает соки и другие безалкогольные напитки. К счастью, никто не пострадал. В интернете появилось множество фото и видео с места событий - не каждый день улицы превращаются в такие разноцветные ручьи. Это - тысячи литров сока.