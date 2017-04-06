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В России за два года выявлено почти полторы тысячи человек, связанных с "Исламским государством"
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7 Апреля 2017 09:04

В России за два года выявлено почти полторы тысячи человек, связанных с "Исламским государством"

Стало известно, что в России за два года выявлено почти полторы тысячи человек, связанных с "Исламским государством". По данным российского МИДа, заморожено банковских счетов на общую сумму в 120 миллионов долларов. Кроме того, исламисты получили новый источник дохода - это оборот наркотиков в Афганистане.
  

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