7 Апреля 2017 09:04

Стало известно, что в России за два года выявлено почти полторы тысячи человек, связанных с "Исламским государством". По данным российского МИДа, заморожено банковских счетов на общую сумму в 120 миллионов долларов. Кроме того, исламисты получили новый источник дохода - это оборот наркотиков в Афганистане.