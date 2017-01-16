В России сегодня пройдут похороны большинства погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

16 Января 2017 09:06

Сообщается, что 12 человек похоронят в регионах, 50 - на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах, еще более 10 - в Москве и Подмосковье. Напомним, страшная трагедия произошла 25 декабря. Самолет Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова.