В России продолжается расследование теракта в метро Санкт-Петербурга

4 Апреля 2017 19:05

Мощный взрыв прогремел накануне в вагоне поезда на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". Взрывное устройство привел в действие смертник. И несколько часов назад Следственный комитет России назвал его имя. Еще одну бомбу (она не взорвалась) нашли на станции метро "Площадь Восстания". Северная столица России погрузилась в траур. Обстановка в городе неспокойная.

На месте событий работает наш специальный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская (прямое включение).

Сегодня Санкт-Петербург погрузился в трехдневный траур. В городе приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Весь день к станции метро "Сенная площадь" жители Северной столицы России несут цветы и зажигают свечи в память о погибших. Каждый воспринимает случившееся как личную трагедию. По официальным данным, погибли 14 человек, более 50-ти ранены. Среди пострадавших есть и белорус. Это уроженец города Гродно, 1963 года рождения. Он находился именно в том вагоне, где произошел взрыв. Через полчаса после происшествия он был доставлен в 26-ю городскую больницу Санкт-Петербурга. У него серьезные осколочные ранения в области шеи, рук и ног, также разорваны барабанные перепонки. Нам сегодня удалось с ним пообщаться.

Обстановка в городе напряженная. Сегодня было получено сообщение, что на станции метро "Сенная площадь" опять обнаружено взрывное устройство. Это вызвало переполох. Станция была закрыта, приехали кареты скорой помощи, пожарные машины. Но вызов оказался ложным.

Расследование продолжается. Следственный комитет России уже подтвердил, что теракт совершил гражданин Кыргызстана.

Эрлан Абдылдаев, министр иностранных дел Кыргызстана: "Наш Госкомитет нацбезопасности подтвердил, что, по предварительным данным, террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "У террористов, у терроризма нет национальности, и недопустимо пытаться искать какую-то связь с происхождением человека, с его религиозными убеждениями. Терроризм - это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий".

Сегодня на всех станциях метро Санкт-Петербурга усилены меры безопасности. Работают дополнительные наряды милиции и кинологи. Помощь российским коллегам в расследовании теракта готовы оказать и белорусские следователи. Письмо с соответствующим предложением отправлено главе Следственного комитета России.