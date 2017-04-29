В России отмечают Первомай

1 Мая 2017 12:04

Сегодня праздник весны и труда отмечают в 140 странах мира. В России первыми начали праздновать жители Владивостока. Там люди вышли на традиционную праздничную демонстрацию. Жители Приморья прошли по мосту через бухту Золотой Рог - сегодня он специально открыт для пешеходов. Начала первомайские торжества колонна будущего - в ее рядах прошагали многодетные семьи.

В Москве праздничные мероприятия запланированы у многих политических партий. Самым массовым стало шествие профсоюзов на Красной площади. Более 100 000 человек пришли в центр российской столицы с цветами, шарами и транспарантами. Трибуны на Красной площади отдали ветеранам труда.