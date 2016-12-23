В России названы первые причины крушения самолета Ту-154 в районе Сочи

25 Декабря 2016 15:12

Среди основных называют техническую неисправность. Есть другая версия - в двигатель могла попасть птица. В Черном море не прекращается поисковая операция. Уже удалось обнаружить несколько тел погибших, документы и личные вещи пассажиров, фрагменты корпуса лайнера. Напомним, на борте рейса, вылетевшего рано утром с подмосковного аэродрома Чкаловский в Латакию, находились 92 человека. По предварительным данным, выживших нет. Понедельник объявлен в России днем траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру, родным и близким погибших.

Рассказывает Ольга Давидович.

Ту-154 начал свой путь в Сирию из подмосковного аэродрома Чкаловский. В Адлере борт Министерства обороны приземлился несколько часов спустя, там технические службы провели дозаправку самолета. И лайнер вновь поднялся в воздух. Спустя несколько минут он пропал с радаров диспетчерской службы, не подавая при этом никакого сигнала бедствия.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России: "Вылетел и пропал. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира".

Кроме военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Вместе с ними, предположительно, был и художественный руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Частые гости на авиабазе Хмеймим, в этот раз музыканты летели поздравить военных с наступающим Новым годом. Еще девять человек – журналисты: три съемочные группы российских телеканалов Первый, "Звезда" и НТВ. Кроме того, в посадочных списках числится и глава международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она отправилась в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России: "Фрагменты самолета найдены в полутора километрах от черноморского побережья. Поисковая операция продолжается".

Шансов выжить у тех, кто находился на борту, практически не было: ни одного спасательного плота в районе падения лайнера обнаружить не удалось. В акватории находят личные вещи пассажиров на очень большой площади, что-то в 15 километрах от берега: там сильное течение, и часть багажа и обломков могло унести в открытое море.

Приоритетной версией крушения Ту-154 под Сочи стала версия технической неисправности при наборе высоты. Отмечается также сложность самого аэропорта Адлера - заход только со стороны моря. Возможность ухода на второй круг ограничена. Не исключается и ошибка пилотирования, хотя подчеркивается, что экипаж был опытный. Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что силовики прорабатывают и версию теракта.