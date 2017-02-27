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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал
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27 Февраля 2017 19:16

В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал

В этом году в нем принимают участие 12 знаменитых школ самбы, каждая дефилирует в сопровождении собственного оркестра. На празднество съезжаются сотни тысяч гостей. Церемония открытия на этот раз прошла на 5 часов позже запланированного. Глава города решил в ней не участвовать, вручать символический ключ пришлось министру культуры. Мэр, бывший пастор евангелической церкви, к карнавалу относится негативно. Тем не менее мероприятие принесло в доход городу около миллиарда евро.

Не обошлось и без ЧП. Около 20 человек получили ранения в результате аварии на одной из танцевальных платформ. Она врезалась в сетку, ограждающую трибуны, и люди оказались зажаты упавшей оградой. Чтобы освободить пострадавших, спасателям пришлось срезать металлические конструкции.

  

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