В Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия традиционного карнавала

24 Февраля 2017 09:05

Согласно правилам, королю Момо - хозяину праздника - передадут символический ключ от города, украшенный блестящими камнями, и город погрузится в атмосферу праздника. По традиции центральным событием станет ежегодный конкурс-парад школ самбы. Коллективы (по аналогии с футбольными командами) делятся на лиги, высшей из которых является Специальная. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - будут бороться за звание победителя парада.