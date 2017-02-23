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В Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия традиционного карнавала
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24 Февраля 2017 09:05

В Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия традиционного карнавала

Согласно правилам, королю Момо - хозяину праздника - передадут символический ключ от города, украшенный блестящими камнями, и город погрузится в атмосферу праздника. По традиции центральным событием станет ежегодный конкурс-парад школ самбы. Коллективы (по аналогии с футбольными командами) делятся на лиги, высшей из которых является Специальная. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - будут бороться за звание победителя парада.
  

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