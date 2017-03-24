В Риме сегодня проходит саммит лидеров ЕС

25 Марта 2017 21:08

Жизнь после Брексита. В Риме сегодня в условиях беспрецедентных мер безопасности проходит саммит лидеров ЕС. Его основной итог - совместная декларация о будущем сообщества после выхода из него Великобритании.

Несмотря на довольно общее содержание декларации, эксперты считают ее подписание важным политическом сигналом. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вовсе назвал принятие документа началом перемен внутри ЕС. Аналитики полагают, что подписание декларации о будущем "ЕС после Брексита" положит начало переговорам о формировании Европы разных скоростей. Это концепция предполагает разную степень интеграции европейских государств в единое сообщество. С высоких трибун римского саммита звучала и критика. В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о непродуманной системе открытых границ и отсутствии координации в функционировании единой европейской валюты.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Теперь у нас есть программа действий, и мы должны претворить ее в жизнь. Мы должны добиться конкретных результатов, потому что есть вещи, которые меня немного беспокоят. Я имею в виду ситуацию, когда мы выполняли какие-либо решения, не продумав последствия. Это должно измениться в ближайшие 10 лет. Например, мы разрешили свободу передвижения, но не предусмотрели защиту внешних границ, а наша валюта не была защищена от кризисов. Но теперь мы позаботимся об этих моментах".

Отметим, саммит в Риме посвящен 60-летию подписания Римского договора, который заложил основы Евросоюза, и проходил в условиях беспрецедентных мер безопасности. В столице Италии были размещены около пяти тысяч полицейских, в том числе с собаками-ищейками. Главная задача полиции - обеспечивать порядок на фоне протестных акций анархистов. Этим утром правоохранители нашли несколько мешков с арматурой, масками и газовыми баллончиками на пути следования колонны левых радикалов. Всего же сегодня в Риме состоялось пять акций - как анти-, так и проевропейских. Сам саммит проходил на фоне забастовки итальянских журналистов. В информационном бойкоте встречи приняли участие около 800 сотрудников местных СМИ.