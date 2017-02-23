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В Риме бастуют водители автобусов и сотрудники метро
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23 Февраля 2017 07:19

В Риме бастуют водители автобусов и сотрудники метро

В Риме на смену протестующим таксистам пришли бастующие водители автобусов и сотрудники метро. Четырехчасовая забастовка общественного транспорта привела к закрытию одной из трех веток римского метро, на второй линии поезда ходили с увеличенными интервалами. К стачке присоединилась часть автобусных и трамвайных маршрутов. Бастующие выступают против тяжелых условий труда и высоких объемов работы.

  

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