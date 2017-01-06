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В результате крушения одномоторного самолета в Аризоне погибли 4 человека
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4 Января 2017 07:07

В результате крушения одномоторного самолета в Аризоне погибли 4 человека

По данным агентства Associated Press, в самолете находились двое взрослых и две девочки подросткового возраста. Самолет "Цессна-210" разбился  в скалистой местности недалеко от американского города Финикс. Он пропал еще в понедельник, обнаружить обломки удалось только сегодня утром.  Спасатели нашли место падения самолета с помощью сигнала мобильного телефона.
 
   

 

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