В результате крушения одномоторного самолета в Аризоне погибли 4 человека

4 Января 2017 07:07

По данным агентства Associated Press, в самолете находились двое взрослых и две девочки подросткового возраста. Самолет "Цессна-210" разбился в скалистой местности недалеко от американского города Финикс. Он пропал еще в понедельник, обнаружить обломки удалось только сегодня утром. Спасатели нашли место падения самолета с помощью сигнала мобильного телефона.



