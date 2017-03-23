В мире
24 Марта 2017 12:06
В результате детонации боеприпасов на складе в Харьковской области погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна получила травмы в результате детонации боеприпасов на складе в Харьковской области. Ситуация остается сложной. Пожарным уже вторые сутки не удается локализовать огонь. На месте ЧП продолжают греметь взрывы. И хотя их интенсивность уменьшается, угроза возгорания жилых домов, расположенных поблизости, сохраняется. Напомним, накануне из зоны ЧП были эвакуированы до 20 000 человек.
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