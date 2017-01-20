Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В регионе Абруццо найдены двое выживших
В мире
RSS
В регионе Абруццо найдены двое выживших
Скачать Поделиться

20 Января 2017 09:04

В регионе Абруццо найдены двое выживших

На юге Италии - в регионе Абруццо - найдены двое выживших при сходе снежной лавины на горный отель. Поисково-спасательная операция продолжается. Шансы найти выживших остаются. Откапывают отель вручную: подогнать технику по четырехметровым сугробам пока невозможно. Удар лавины был такой силы, что здание сместилось почти на 10 метров. Сход лавины спровоцировало землетрясение. Внутри отеля были 34 человека - постояльцы, в том числе, дети, и сотрудники.

  

Другие новости

Ирине Аллегровой 65 Ірыне Алегравай 65 20.01.2017 09:09 / В мире Ирине Аллегровой 65
ЧП в центре Мельбурна Надзвычайнае здарэнне ў цэнтры Мельбурна 20.01.2017 09:01 / В мире ЧП в центре Мельбурна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =