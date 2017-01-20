20 Января 2017 09:04

На юге Италии - в регионе Абруццо - найдены двое выживших при сходе снежной лавины на горный отель. Поисково-спасательная операция продолжается. Шансы найти выживших остаются. Откапывают отель вручную: подогнать технику по четырехметровым сугробам пока невозможно. Удар лавины был такой силы, что здание сместилось почти на 10 метров. Сход лавины спровоцировало землетрясение. Внутри отеля были 34 человека - постояльцы, в том числе, дети, и сотрудники.