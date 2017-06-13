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В районе Мосула 750 человек отравились во время совместной трапезы
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13 Июня 2017 19:08

В районе Мосула 750 человек отравились во время совместной трапезы

ЧП в лагере для беженцев в районе иракского Мосула. 750 человек отравились во время совместной трапезы, посвященной завершению Рамадана. Две беженки - женщина и девочка - умерли. 300 человек в критическом состоянии. Как сообщают власти Ирака, еда для перемещенных лиц была приготовлена в одном из ресторанов города Эрбиль. Доставкой в лагерь занималась благотворительная организация. На каком именно этапе продукты были отравлены, неизвестно. Идет расследование.

  

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