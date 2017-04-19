В районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море найдены тела трех погибших

19 Апреля 2017 15:08

Судно, которое везло зерно из Ростовской области в Турцию, затонуло во время шторма минувшей ночью - вблизи Керченского пролива. На борту находились 12 человек. Судьба восьми членов экипажа по-прежнему неизвестна. Выживший пока только один. Спасателям удалось также найти шлюпку и плот, но они оказались пустыми. Поисковая операция продолжается, в ней участвуют более десяти судов и два вертолета. Ее проведение затрудняют непростые погодные условия.