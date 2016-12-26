26 Декабря 2016 15:06

Во всех православных храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В стране общенациональный траур.

В районе крушения сейчас наращивает поисковые силы и средства Министерство обороны России. В море работают 45 судов, в небе 5 вертолетов и беспилотники. В зону проведения поисково-спасательной операции постоянно прибывают корабли, водолазы и авиатехника. В первые часы после крушения самолета Ту-154 многие жители Сочи вышли в море на собственных катерах и лодках. Тогда они еще надеялись спасти пассажиров, которые могли остаться в живых.

Павел Попов, замминистра обороны России:

"Операция не прекращалась ни на минуту. 11 тел и 154 фрагмента найдены за первые 24 часа. Ночью, как и планировалось, самолет приземлился в Москве на аэродроме Чкаловский. На его борту были останки погибших. Их будут изучать эксперты в столице".

Ликвидацией последствий катастрофы и расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия. Вот что сообщил ее руководитель Максим Соколов.

Максим Соколов, Министр транспорта России, глава комиссии по выяснению обстоятельств крушения Ту-154:

"Среди главных версий нет акта терроризма. Мы думаем, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилота или из-за технических проблем. Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Минобороны России. Наша комиссия занимается ликвидацией последствий и работой с родственниками погибших".

Несколько часов назад на дне Черного моря на глубине 25 метров сканер одного из судов обнаружил объект, похожий на самолет. Сейчас к нему спускаются водолазы.