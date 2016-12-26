В мире
26 Декабря 2016 15:06
В районе крушения сейчас наращивает поисковые силы и средства Министерство обороны России
Во всех православных храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В стране общенациональный траур.
В районе крушения сейчас наращивает поисковые силы и средства Министерство обороны России. В море работают 45 судов, в небе 5 вертолетов и беспилотники. В зону проведения поисково-спасательной операции постоянно прибывают корабли, водолазы и авиатехника. В первые часы после крушения самолета Ту-154 многие жители Сочи вышли в море на собственных катерах и лодках. Тогда они еще надеялись спасти пассажиров, которые могли остаться в живых.
Павел Попов, замминистра обороны России:
"Операция не прекращалась ни на минуту. 11 тел и 154 фрагмента найдены за первые 24 часа. Ночью, как и планировалось, самолет приземлился в Москве на аэродроме Чкаловский. На его борту были останки погибших. Их будут изучать эксперты в столице".
Ликвидацией последствий катастрофы и расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия. Вот что сообщил ее руководитель Максим Соколов.
Максим Соколов, Министр транспорта России, глава комиссии по выяснению обстоятельств крушения Ту-154:
"Среди главных версий нет акта терроризма. Мы думаем, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилота или из-за технических проблем. Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Минобороны России. Наша комиссия занимается ликвидацией последствий и работой с родственниками погибших".
Несколько часов назад на дне Черного моря на глубине 25 метров сканер одного из судов обнаружил объект, похожий на самолет. Сейчас к нему спускаются водолазы.
В районе крушения сейчас наращивает поисковые силы и средства Министерство обороны России. В море работают 45 судов, в небе 5 вертолетов и беспилотники. В зону проведения поисково-спасательной операции постоянно прибывают корабли, водолазы и авиатехника. В первые часы после крушения самолета Ту-154 многие жители Сочи вышли в море на собственных катерах и лодках. Тогда они еще надеялись спасти пассажиров, которые могли остаться в живых.
Павел Попов, замминистра обороны России:
"Операция не прекращалась ни на минуту. 11 тел и 154 фрагмента найдены за первые 24 часа. Ночью, как и планировалось, самолет приземлился в Москве на аэродроме Чкаловский. На его борту были останки погибших. Их будут изучать эксперты в столице".
Ликвидацией последствий катастрофы и расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия. Вот что сообщил ее руководитель Максим Соколов.
Максим Соколов, Министр транспорта России, глава комиссии по выяснению обстоятельств крушения Ту-154:
"Среди главных версий нет акта терроризма. Мы думаем, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилота или из-за технических проблем. Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Минобороны России. Наша комиссия занимается ликвидацией последствий и работой с родственниками погибших".
Несколько часов назад на дне Черного моря на глубине 25 метров сканер одного из судов обнаружил объект, похожий на самолет. Сейчас к нему спускаются водолазы.
Другие новости
26.12.2016 19:03 / В мире Вместе с ним пели романтики всего мира
26.12.2016 19:02 / В мире В Черном море продолжается поисковая операция
26.12.2016 12:14 / В мире Снегопад в канадском Виннипеге заблокировал работу местного аэропорта
26.12.2016 12:10 / В мире Причиной смерти Джорджа Майкла стал сердечный приступ
26.12.2016 12:05 / В мире В Москву прибыл первый самолет с останками погибших
26.12.2016 09:06 / В мире На Филиппины обрушился мощный тайфун
26.12.2016 08:05 / В мире Дональд Трамп планирует отменить 70% указов Обамы
26.12.2016 07:08 / В мире Мощное землетрясение произошло у побережья Чили
26.12.2016 07:06 / В мире Умер всемирно известный певец Джордж Майкл
26.12.2016 07:02 / В мире Сегодня в России объявлен общенациональный траур
25.12.2016 21:36 / В мире Неослабевающий поток приезжих все сильнее раздражают жителей европейских стран
25.12.2016 21:28 / В мире Сейчас проходит спецоперация по поиску обломков Ту-154 и тел погибших
25.12.2016 21:15 / В мире В авиакатастрофе под Сочи погибли 92 человека
25.12.2016 21:03 / В мире У побережья Сочи разбился самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России
25.12.2016 15:19 / В мире Папа Римский выступил с рождественским обращением "Граду и миру"
25.12.2016 15:14 / В мире В Израиле произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
25.12.2016 15:12 / В мире В России названы первые причины крушения самолета Ту-154 в районе Сочи
25.12.2016 12:04 / В мире Сегодня утром самолет Минобороны Ту-154 разбился в Черном море
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)
11.11.2016 Церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Турции