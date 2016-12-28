В районе крушения Ту-154 продолжаются поисково-спасательные работы

28 Декабря 2016 12:03

Как сообщает "РИА Новости" водолазы поднимают на поверхность документы и личные вещи пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении лайнера 25 декабря. Специалисты планируют извлечь из-под воды два черных ящика, которые были локализованы накануне. Еще один самописец уже расшифровывают. Ранее работу спасателей осложнял сильный ливень и шторм. Сейчас погода в районе бедствия улучшилась. По последним, но официально неподтвержденным данным, нештатная ситуация на борту самолета могла произойти из-за не убравшихся закрылков, об этом говорит запись последнего разговора пилотов, она оказалась в распоряжении российских СМИ. Жертвами катастрофы, напомним, стали 92 человека.